المسائية صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر : الجزبرة مباشر