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مدة الفيديو 36 minutes 42 seconds
36:42
المسائية
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألف شهيد
أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
16/8/2024
المصدر : الجزبرة مباشر