المسائية الخارجية السودانية: الدعم السريع تمارس أسوأ أساليب الجماعات الإرهابية

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها اطلعت على البيان الصحفي الصادر من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص العنف الجنسي خلال النزاعات عَقِبَ زيارتها لمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد.

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وذكرت الخارجية السودانية أن الشهادات التي نقلتها المسؤولة الأممية أيدت ما أكدته التقارير الميدانية للمنظمات الحقوقية والخبراء الدوليين بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها يواصلون ارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسي والاتجار بالنساء وابتزاز أهالي اللاتي تتعرضن للاختطاف للحصول على فديات مالية. وجددت الخارجية السودانية مطالبتها للمجتمع الدولي بأن يعامل قوات الدعم السريع كما يعامل جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

المصدر : الجزبرة مباشر