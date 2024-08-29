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المسائية

انطلاق أكبر عملية عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
29/8/2024
المصدر : الجزبرة مباشر