المسائية غازي حمد: يجب التوقف عن لوم حماس على تعثر الوصول لاتفاق

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إنه يجب على الإدارة الأمريكية التوقف عن لوم حماس على تعثر الوصول لاتفاق.

المصدر : الجزبرة مباشر