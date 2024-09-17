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مدة الفيديو 19 minutes 44 seconds
19:44
المسائية
غازي حمد: يجب التوقف عن لوم حماس على تعثر الوصول لاتفاق
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إنه يجب على الإدارة الأمريكية التوقف عن لوم حماس على تعثر الوصول لاتفاق.
17/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر