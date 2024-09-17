المسائية مباشر مع وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة

قال جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة، إن الأوضاع الاقتصادية سيئة بسبب الحرب، ولم يتعرض اقتصادنا للانهيار، مضيفا أنه لا يستطيع إعطاء إحصاء دقيق لتقييم الخسائر الاقتصادية.

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وأكد جبريل أن الأمم المتحدة تعترف بشرعية السودان وأن البرهان سوف يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، ونحن نطالب بتطبيق مخرجات منبر جدة لإنهاء الحرب قبل الذهاب إلى إي منابر جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر