المسائية قيادي بفتح: حان الوقت لمواجهة معركة إفناء الفلسطينيين

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن “علينا أن نطوي صفحة الخلاف ومواجهة معركة إفناء الكل الفلسطيني”.

المصدر : الجزبرة مباشر