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المسائية

قيادي بفتح: حان الوقت لمواجهة معركة إفناء الفلسطينيين

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن “علينا أن نطوي صفحة الخلاف ومواجهة معركة إفناء الكل الفلسطيني”.
5/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر