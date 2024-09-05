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مدة الفيديو 14 minutes 41 seconds
14:41
المسائية
قيادي بفتح: حان الوقت لمواجهة معركة إفناء الفلسطينيين
قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن “علينا أن نطوي صفحة الخلاف ومواجهة معركة إفناء الكل الفلسطيني”.
5/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر