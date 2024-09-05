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المسائية

نتنياهو: أهداف الحرب لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهداف الحرب الإسرائيلية لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا.
5/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر