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مدة الفيديو 23 minutes 54 seconds
23:54
المسائية
نتنياهو: أهداف الحرب لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهداف الحرب الإسرائيلية لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا.
5/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر