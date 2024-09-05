المسائية نتنياهو: أهداف الحرب لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهداف الحرب الإسرائيلية لن تتحقق إلا بالسيطرة على محور فيلادلفيا.

المصدر : الجزبرة مباشر