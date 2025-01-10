تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
رائج
غزة
سوريا
السودان
لبنان
القدس
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 42 دقيقة 34 ثانية
play-arrow
42:34
المسائية
شهداء وجرحى في استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا
أسفر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أربكان التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة عن شهداء وجرحى.
10/1/2025
المصدر : الجزبرة مباشر