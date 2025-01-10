مدة الفيديو 42 دقيقة 34 ثانية 42:34
المسائية

شهداء وجرحى باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

أسفر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أربكان التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة عن شهداء وجرحى.
10/1/2025-|آخر تحديث: 10/1/202501:27 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر