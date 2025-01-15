وزير الخارجية البلجيكي: نطالب إسرائيل بالعدول عن قرار طرد الأونروا

استضافت الجزيرة مباشر وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، للحديث عن قرب التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب، وأكد عل ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد كوينتين على أحقية الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة معترف بها وهذا مطلوب مشروع، وسنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الصحيح، كما يجب وضع حد للعنف وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال كوينتين إن بلجيكا ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وسنطبقها فور صدورها، وسنقوم بدورنا في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وطالب كوينتين إسرائيل بالعدول عن قرار طردها للأونروا في تقديم العون للمدنيين.