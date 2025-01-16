المسائية أحمد الشرع يستقبل رئيس الوزراء القطري في دمشق

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتأتي الزيارة تأكيدا لموقف قطر الداعم لسوريا.

المصدر : الجزبرة مباشر