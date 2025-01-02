عامر البو سلامة: الكارثة في سوريا كبيرة بسبب النظام البائد

قال عامر البو سلامة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا “نرجح في المرحلة الانتقالية لو اعتمد دستور 1950 لوجود مواد جيدة تجمع بين مختلف طوائف الشعب السوري”.

مضيفا أن الجماعة مع فكرة التسامح وطي صفحات الماضي وعدم الانتقام لأنها ليست لغة حضارية ونحن مع الدالة الانتقالية.

وناشد البو سلامة الشعوب العربية على مساعدة الشعب السوري للخروج من الكارثة التي خلفها النظام البائد في سوريا وللنهوض بالبلاد، وأضاف مؤكدا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وعدم القبول بأي نوع من أنواع التقسيم.