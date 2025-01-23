المسائية الجيش السوداني يتقدم في شمال مدينة الخرطوم بحري

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدخل مدينة الخرطوم بحري من الناحية الشمالية عند منطقة الجيلي المتاخمة لمقر المصفاة، عقب معارك مع الدعم السريع.

المصدر : الجزبرة مباشر