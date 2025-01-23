المسائية المبعوث الأممي إلى سوريا: لا مبرر لما تقوم به إسرائيل في سوريا

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن ما تقوم به إسرائيل في سوريا غير مقبول ويجب أن يتوقف، مشدداً على إعادة النظر في العقوبات على البلاد.

المصدر : الجزبرة مباشر