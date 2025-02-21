تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
رائج
غزة
سوريا
السودان
لبنان
القدس
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 26 دقيقة 55 ثانية
play-arrow
26:55
المسائية
لقاء “أخوي” بين قادة عرب في الرياض
سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء أخوي غير رسمي بالعاصمة الرياض.
21/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر