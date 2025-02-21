المسائية لقاء “أخوي” بين قادة عرب في الرياض

سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء أخوي غير رسمي بالعاصمة الرياض.

المصدر : الجزبرة مباشر