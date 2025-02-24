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المسائية

قبلة أسير إسرائيلي على جبين مقاوم تهز تل أبيب

قبلة أسير محتل على جبين مقاوم وحديث عن عمر شجرة الزيتون، مشاهد هزت تل أبيب وزلزلت الرأي العام الإسرائيلي وقلبته رأسا على عقب وتؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
24/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر