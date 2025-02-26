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المسائية

وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة البرد القارس

توفي 6 رضع فلسطينيين نتيجة البرد القارس في غزة في ظل تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية والمقومات الأساسية للحياة إلى القطاع.
26/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر