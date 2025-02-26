تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
Navigation menu
caret-left
رائج
غزة
سوريا
السودان
لبنان
القدس
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 54 دقيقة 28 ثانية
play-arrow
54:28
المسائية
وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة البرد القارس
توفي 6 رضع فلسطينيين نتيجة البرد القارس في غزة في ظل تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية والمقومات الأساسية للحياة إلى القطاع.
26/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر