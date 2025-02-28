المسائية أوجلان يدعو لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تنظيمه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، وأكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

المصدر : الجزبرة مباشر