المسائية ياسر العطا: الحرب في السودان ستنتهي بانتصار الشعب

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا إن الحرب في السودان “ستنتهي قريبا بانتصار الشعب السوداني، يعقبه تحقيق الأمن والاستقرار”.

المصدر : الجزبرة مباشر