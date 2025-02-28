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المسائية

ياسر العطا: الحرب في السودان ستنتهي بانتصار الشعب

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا إن الحرب في السودان “ستنتهي قريبا بانتصار الشعب السوداني، يعقبه تحقيق الأمن والاستقرار”.
28/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر