المسائية إسرائيل تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء

أعلنت إسرائيل أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورا، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب.

المصدر : الجزبرة مباشر