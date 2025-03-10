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المسائية

إسرائيل تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء

أعلنت إسرائيل أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورا، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب.
10/3/2025
المصدر : الجزبرة مباشر