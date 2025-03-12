السودان.. قوى سياسية ومجتمعية تطرح رؤيتها لوقف الحرب

طرحت في بورتسودان قوى سياسية ومجتمعية سودانية أبرزها تحالف الكتلة الديمقراطية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة جيش تحرير السودان، رؤيتها لوقف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد.

واقترحت القوى الوطنية السياسية والمجتمعية بالسودان، قيام فترة انتقالية تأسيسية لا تتجاوز مدتها عاماً على أن تكون أهدافها تهيئة الأجواء للحوار السوداني السوداني ووقف الحرب وردع العدوان الخارجي على السودان.

كما اقترحت في رؤيتها لوقف الحرب بالبلاد، تكوين مجلس السيادة من أعضاء عسكريين ومدنيين فضلاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات دون محاصصة حزبية ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي.

وشددت هذه على ضرورة وحدة البلاد ورفض أي اتفاقيات تهدد هذه الوحدة. داعية إلى تطبيق نظام حكم فيدرالي ديمقراطي يضمن المشاركة السياسية العادلة لجميع المكونات السودانية.