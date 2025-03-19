المسائية أكثر من 420 شهيدا في قصف الاحتلال على غزة

عادت الحرب إلى غزة، وخلّفت حتى الآن أكثر من 420 شهيدًا من أهالي القطاع بقصف جيش الاحتلال.

المصدر : الجزبرة مباشر