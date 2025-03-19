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المسائية

أكثر من 420 شهيدا في قصف الاحتلال على غزة

عادت الحرب إلى غزة، وخلّفت حتى الآن أكثر من 420 شهيدًا من أهالي القطاع بقصف جيش الاحتلال.
19/3/2025-|آخر تحديث: 19/3/202501:21 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر