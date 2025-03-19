المسائية أكثر من 400 شهيد في قصف الاحتلال على غزة

عادت الحرب إلى قطاع غزة، وخلفت حتى الان أكثر من 400 شهيد من أهل غزة قتلوا في قصف الاحتلال.

المصدر : الجزبرة مباشر