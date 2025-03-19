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مدة الفيديو 36 دقيقة 54 ثانية
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36:54
المسائية
أكثر من 400 شهيد في قصف الاحتلال على غزة
عادت الحرب إلى قطاع غزة، وخلفت حتى الان أكثر من 400 شهيد من أهل غزة قتلوا في قصف الاحتلال.
19/3/2025
المصدر : الجزبرة مباشر