مدة الفيديو 36 دقيقة 54 ثانية 36:54
المسائية

أكثر من 400 شهيد في قصف الاحتلال على غزة

عادت الحرب إلى قطاع غزة، وخلفت حتى الان أكثر من 400 شهيد من أهل غزة قتلوا في قصف الاحتلال.
19/3/2025
المصدر : الجزبرة مباشر