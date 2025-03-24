حماس تنعى عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل

أعلنت حركة حماس استشهاد عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل وزوجته، وذلك بعد استهدف الاحتلال الإسرائيلي لخيمته خلال غارة جوية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية انهيار الاتفاق، والضغط عليه لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

كذلك أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي، وتعهدت الجماعة بالاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفح الحصار عن غزة.