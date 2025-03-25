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مدة الفيديو 54 دقيقة 23 ثانية
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54:23
المسائية
استشهاد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات في قطاع غزة
استشهد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات (23 عاما) في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، ويعد حسام واحدا من الصحفيين الصامدين في شمال غزة ممن واجهوا القتل والتجويع المميت في غزة.
25/3/2025
المصدر : الجزيرة مباشر