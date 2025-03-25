المسائية استشهاد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات في قطاع غزة

استشهد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات (23 عاما) في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، ويعد حسام واحدا من الصحفيين الصامدين في شمال غزة ممن واجهوا القتل والتجويع المميت في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر