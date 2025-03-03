المسائية تصاعد لعبة عض الأصابع بين إسرائيل وحماس

عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ازداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي في الالتزام بالاتفاق.

المصدر : الجزبرة مباشر