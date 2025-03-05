كيف ستتعاطى فصائل المقاومة مع الخطة المصرية بشأن غزة؟

اعتمدت القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بشأن قطاع غزة، خطة إعادة إعمار القطاع ومشروع البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن أبرز بنود الخطة وفقا لما تم الإعلان عنه:

أولا: تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تكون مستقلة وتتألف من شخصيات تكنوقراط من غير المنتمين للفصائل، تمهيدا لتسلمها إدارة القطاع بالكامل بقرار فلسطيني.

ثانيا: تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في غزة.

ثالثا: توحيد الموقف العربي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم ومنع أي خروقات لوقف إطلاق النار.