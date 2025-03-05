كيف ستتعاطى فصائل المقاومة مع الخطة المصرية بشأن غزة؟

اعتمدت القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بشأن قطاع غزة خطة إعادة إعمار القطاع ومشروع البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة، حسب ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن أبرز بنود الخطة وفقا لما تم الإعلان عنه:

أولا: تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تكون مستقلة وتتألف من شخصيات تكنوقراط من غير المنتمين إلى الفصائل، تمهيدا لتسلمها إدارة القطاع بالكامل بقرار فلسطيني.

ثانيا: تعمل مصر والأردن على تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في غزة.

ثالثا: توحيد الموقف العربي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم، ومنع أي خروق لوقف إطلاق النار.