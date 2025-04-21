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مدة الفيديو 18 دقيقة 15 ثانية
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18:15
المسائية
القسام تعلن تفاصيل كمين “كسر السيف” المركب شرقي بيت حانون
كشفت كتائب القسام تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
21/4/2025
المصدر : الجزيرة مباشر