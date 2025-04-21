المسائية القسام تعلن تفاصيل كمين “كسر السيف” المركب شرقي بيت حانون

كشفت كتائب القسام تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر