المسائية شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بتصفية 74 مدنيا

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوة من الدعم السريع قامت بتصفية 74 شخصا، بينهم 12 طفلا و9 نساء، وإصابة 178 في بلدة الزعفة بولاية غرب كردفان غربي السودان.

المصدر : الجزيرة مباشر