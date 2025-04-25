المسائية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في قطاع غزة، وأشارت إلى أن “الحدث الأمني الصعب” يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36 وشمل عمليات قنص.

المصدر : الجزيرة مباشر