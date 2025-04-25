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مدة الفيديو 33 دقيقة 12 ثانية
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33:12
المسائية
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في قطاع غزة، وأشارت إلى أن “الحدث الأمني الصعب” يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36 وشمل عمليات قنص.
25/4/2025
المصدر : الجزيرة مباشر