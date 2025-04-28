المسائية “الأونروا” تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاذ مخزونه الغذائي في غزة، في إشارة إلى أنه لم يدخل أي طعام إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع وهو أطول إغلاق يواجه القطاع المحاصر.

المصدر : الجزيرة مباشر