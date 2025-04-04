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مدة الفيديو 37 دقيقة 24 ثانية
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37:24
المسائية
الاحتلال يقصف مدرسة دار الأرقم ومسجد الزكاة بحي التفاح
ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من عدوانه على قطاع غزة وسط صمت عالمي، حيث أقدم على قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.
4/4/2025
المصدر : الجزبرة مباشر