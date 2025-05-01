المسائية تحذيرات من تصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، بينما تصاعدت التحذيرات من دخول أزمة الجوع مرحلة متقدمة، وحذر برنامج الأغذية العالمي من حصول وفيّات بسبب سوء التغذية.

المصدر : الجزيرة مباشر