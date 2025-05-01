جبريل إبراهيم: حكومة البشير هي من صنعت الدعم السريع

قال وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير هي من صنعت قوات الدعم السريع وجعلت منه كيانا يمتلك السلاح، ومن بينها أسلحة متطورة.

وأضاف جبريل أن كينيا وتشاد وحفتر في ليبيا يقزمون بدعم “ميليشيا” الدعم السريع ومدها بالأسلحة والعتاد، وبالرغم من ذلك لم نقطع العلاقات مع الدول التي تدعم “الميليشيا”، وذلك لاعتبارات دبلوماسية تتعلق بوجود لاجئين سودانيين في بلدانهم.

كما أوضح أن حميدتي “بندقية مستأجرة” تسعى إلى السيطرة على حكم في السودان، وأن الجيش والحركات المتحالفة معه تحركت لفك الحصار عن مدينة الفاشر غربي البلاد.