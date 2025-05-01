المسائية هدوء حذر يخيم على بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق

يخيم هدوء حذر على بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق عقب اشتباكات وتوترات أمنية سقط فيها قتلى، وسط انتشار كبير لقوات الأمن العام لضبط الأمن والحفاظ على سلامة الأهالي.

المصدر : الجزيرة مباشر