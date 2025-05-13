المسائية العمال الكردستاني يقرر إلقاء السلاح وحل البنية التنظيمية

أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا وحل الهيكل التنظيمي، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر