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المسائية

العمال الكردستاني يقرر إلقاء السلاح وحل البنية التنظيمية

أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا وحل الهيكل التنظيمي، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما.
13/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر