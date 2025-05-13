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مدة الفيديو 13 دقيقة 55 ثانية
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13:55
المسائية
العمال الكردستاني يقرر إلقاء السلاح وحل البنية التنظيمية
أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا وحل الهيكل التنظيمي، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما.
13/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر