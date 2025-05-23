المسائية إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن هو الثاني منذ فجر الخميس، دون تسجيل إصابات بشرية جراء الاستهدافين، مما أدى إلى توقف مؤقت لحركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار بن غوريون.

المصدر : الجزيرة مباشر