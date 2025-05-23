المسائية كمين مركب يوقع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح

أعلنت سرايا القدس أنها نفذت كمينا مركبا أوقع جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في خان يونس، وأن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى كمين داخل مبنى مفخخ.

المصدر : الجزيرة مباشر