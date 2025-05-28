المسائية إسرائيل تقصف مطار صنعاء

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك، وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية توقفا كاملا ومؤقتا لرحلاتها من مطار صنعاء الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر