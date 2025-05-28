المسائية ممثل فرنسا في مجلس الأمن يطالب بوقف الحرب في غزة

طالب ممثل فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والامتناع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر