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المسائية

إجلاء قسري للمرضى والطواقم الطبية من مستشفى العودة

قال مدير مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجْلت المرضى والطواقم الطبية من المستشفى.
29/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر