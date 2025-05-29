المسائية إجلاء قسري للمرضى والطواقم الطبية من مستشفى العودة

قال مدير مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجْلت المرضى والطواقم الطبية من المستشفى.

المصدر : الجزيرة مباشر