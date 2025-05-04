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المسائية

قطر تدين استهداف مدينتي كسلا وبورتسودان شرقي السودان

أدانت قطر استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية بمدينتي كسلا وبورتسودان شرقي السودان، وقالت إنه عملا “منافيا للقوانين” والأعراف الدولية وتهديد لأمن المنطقة.
4/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر