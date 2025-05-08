المسائية أطباء بلا حدود: غياب مساءلة إسرائيل على جرائمها أمر صادم

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن غياب مساءلة إسرائيل عن جرائمها أمر صادم، مشيرة إلى أنها لا تجد كلمات أمام الإزهاق اليومي للأرواح بقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر