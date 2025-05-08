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مدة الفيديو 12 دقيقة 40 ثانية
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12:40
المسائية
أطباء بلا حدود: غياب مساءلة إسرائيل على جرائمها أمر صادم
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن غياب مساءلة إسرائيل عن جرائمها أمر صادم، مشيرة إلى أنها لا تجد كلمات أمام الإزهاق اليومي للأرواح بقطاع غزة.
8/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر